Как отметил эксперт, населенный пункт уже полностью разрушен, пишет «Свободная пресса».

«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — цитирует Рогова РИА Новости.

Глава пророссийского движения подчеркнул, что силы РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино группам ВСУ, не допуская захвата села и прорыва линии обороны. При этом противник несет «просто колоссальные» потери.

Накануне в Минобороны сообщили, что армия России улучшила свое тактическое положение у Работина и Вербового, напоминает телеканал «360».

