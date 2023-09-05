Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работино
Украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил эксперт, населенный пункт уже полностью разрушен, пишет «Свободная пресса».
«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — цитирует Рогова РИА Новости.
Глава пророссийского движения подчеркнул, что силы РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино группам ВСУ, не допуская захвата села и прорыва линии обороны. При этом противник несет «просто колоссальные» потери.
Накануне в Минобороны сообщили, что армия России улучшила свое тактическое положение у Работина и Вербового, напоминает телеканал «360».
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