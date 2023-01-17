Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
Украинские военные готовят город Запорожье к уличным боям, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом чиновник рассказал в беседе с РИА Новости.
«В пригороде идет работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры», — отметил Рогов.
По словам собеседника агентства, также противник ведет «серьезные инженерные работы» по созданию убежищ, складов боеприпасов и техники на нескольких машиностроительных заводах.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ начали создавать фортификационные сооружения в Запорожской области, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
- Spiegel назвал имя нового главы Минобороны ФРГ
- Клишас: Военное положение не является основанием для применения смертной казни
- «Это невозможно»: Глава СВР Нарышкин о планах Украины по «возвращению» Крыма
- В России предложили ввести отсрочку от мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств
- Шойгу анонсировал увеличение российской армии
- Арестович извинился за свои слова о причинах обрушения дома в Днепре
- Советник президента Украины Арестович подал в отставку
- Президент Вьетнама подал в отставку
- Верховный суд утвердил приговор красноярскому подростку по «делу Minecraft»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru