Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье

Украинские военные готовят город Запорожье к уличным боям, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом чиновник рассказал в беседе с РИА Новости.

Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области

«В пригороде идет работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры», — отметил Рогов.

По словам собеседника агентства, также противник ведет «серьезные инженерные работы» по созданию убежищ, складов боеприпасов и техники на нескольких машиностроительных заводах.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ начали создавать фортификационные сооружения в Запорожской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:РегионыУкраинаСпецоперацияВСУ
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