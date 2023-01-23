Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении

Отмечается, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наступательные действия на запорожском направлении, артиллеристы поддерживают мотострелковые и танковые подразделения, нанося интенсивные удары по укреплениям ВСУ, живой силе и технике.

Так, выполнявшие задачи по данным разведки военные обнаружили опорный пункт противника и ликвидировали цель точным огнем из 152-миллиметровых САУ. Корректировку огня вели расчеты беспилотников, пишет Газета.ру.

Как сообщил командир гаубичной батареи с позывным «Патриот», военные поддерживают пехоту, поражают опорные пункты и артиллерийские минометные батареи, отмечает телеканал «360».

«В основном работаем по опорным пунктам. Они залегли, чтобы пехота могла выдвинуться и занять эти опорные пункты без огня противника», — отметил военнослужащий.

Командир добавил, что со стороны ВСУ прибыли резервы, российские военные стараются уничтожать силы противника и добиваются продвижения.

