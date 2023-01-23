Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы Южного военного округа нанесли удар по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, по противнику успешно отработали российские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Россия продолжает улучшать позиции на запорожском направлении

Отмечается, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наступательные действия на запорожском направлении, артиллеристы поддерживают мотострелковые и танковые подразделения, нанося интенсивные удары по укреплениям ВСУ, живой силе и технике.

Так, выполнявшие задачи по данным разведки военные обнаружили опорный пункт противника и ликвидировали цель точным огнем из 152-миллиметровых САУ. Корректировку огня вели расчеты беспилотников, пишет Газета.ру.

Как сообщил командир гаубичной батареи с позывным «Патриот», военные поддерживают пехоту, поражают опорные пункты и артиллерийские минометные батареи, отмечает телеканал «360».

«В основном работаем по опорным пунктам. Они залегли, чтобы пехота могла выдвинуться и занять эти опорные пункты без огня противника», — отметил военнослужащий.

Командир добавил, что со стороны ВСУ прибыли резервы, российские военные стараются уничтожать силы противника и добиваются продвижения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУУкраинаСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры