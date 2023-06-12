Рогов заявил, что на Украине возник дефицит донорской крови

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в различных областях Украины стали призывать граждан срочно сдавать кровь, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, это говорит о том, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватает запасов донорской крови, которые были сформированы в преддверии наступления.

«А это все подтверждает колоссальные потери украинских войск», - резюмировал Рогов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три дня боевых действий ВСУ потеряли на всех направлениях до 3 715 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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