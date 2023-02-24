Рогов: ВСУ возводят укрепрайоны в Запорожской области

Пригожин: село Берховка в 7 км к северу от Артемовска в ДНР полностью взято под контроль российских сил Китай представил свой план мирного урегулирования на Украине Белый дом: решение о завершении конфликта с РФ должны принимать сами украинцы Моди: странам G20 предстоит вернуть стабильность, уверенность и рост в мировую экономику Гидрометцентр: в Москве в пятницу от -3 до -5 градусов, снег