Рогов: ВСУ возводят укрепрайоны в Запорожской области

Украинские военные в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Украинские боевики ... ждут пополнения своих соединений и выжидают момент, чтобы попытаться организовать наступление», — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Рогова, обстановка на запорожском участке фронта остается напряженной. Российские военные систематически атакуют места скопления противника, активно идут артиллерийские дуэли. Кроме того, стороны пытаются вести разведку боем, но существенных продвижений нет.

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ФОТО: РИА Новости
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