Балицкий заявил, что ВС РФ готовы к контрнаступлению в Запорожье
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска готовы к контрнаступлению в регионе, сообщает РИА Новости.
По его словам, полки укомплектованы на 100%, и готовы к тому, чтобы встретить противника во всеоружии
«Мы готовы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства», - подчеркнул он.
Балицкий добавил, что российские силы также готовы защищать Энергодар, в полную готовность приведён полк радиохимической защиты.
Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили в Запорожской и Херсонской областях тайники с оружием и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает RT.
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