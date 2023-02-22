Балицкий заявил, что ВС РФ готовы к контрнаступлению в Запорожье

По его словам, полки укомплектованы на 100%, и готовы к тому, чтобы встретить противника во всеоружии

«Мы готовы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства», - подчеркнул он.

Балицкий добавил, что российские силы также готовы защищать Энергодар, в полную готовность приведён полк радиохимической защиты.

Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили в Запорожской и Херсонской областях тайники с оружием и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает RT.

