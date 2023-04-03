Рогов призвал усилить систему ПВО в Запорожской области

Необходимо усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) в Запорожской области на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что украинские военные бьют комбинировано, чтобы система ПВО «захлебывалась». По словам Рогова, удары по Мелитополю наносятся из города Орехов, который расположен на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на передовых позициях ВСУ в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
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