Рогов: ВСУ хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление
Украинская армия выстраивает линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам эксперта, действия ВСУ «даже визуально видно».
«Украинские войска ... готовятся перебросить освободившиеся резервы на запорожское направление. Речь может идти о группировке в 10 тысяч и более боевиков ВСУ», — подчеркнул Рогов.
В понедельник глава пророссийского движения сообщил об активных боевых действиях в районе Времевского выступа на запорожском направлении, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru