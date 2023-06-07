Рогов: ВСУ хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление

По словам эксперта, действия ВСУ «даже визуально видно».

«Украинские войска ... готовятся перебросить освободившиеся резервы на запорожское направление. Речь может идти о группировке в 10 тысяч и более боевиков ВСУ», — подчеркнул Рогов.

В понедельник глава пророссийского движения сообщил об активных боевых действиях в районе Времевского выступа на запорожском направлении, напоминает телеканал «360».

