Рогов: ВС России поразили цех завода «Мотор Сич» в Запорожье

По его словам, корпус цеха разрушен полностью. Кроме того, обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер».

Рогов отметил, что в данном цеху производились силовые установки для авиатехники.

Ранее ударом ВКС по заводу «Мотор Сич» были уничтожены до 250 дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

