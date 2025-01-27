Рогов: ВС России поразили цех завода «Мотор Сич» в Запорожье

Войска России с помощью ракетного удара поразили 65-й цех завода «Мотор Сич» в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

Российские военные уничтожили цеха по сборке двигателей на предприятии «Мотор Сич»

По его словам, корпус цеха разрушен полностью. Кроме того, обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер».

Рогов отметил, что в данном цеху производились силовые установки для авиатехники.

Ранее ударом ВКС по заводу «Мотор Сич» были уничтожены до 250 дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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