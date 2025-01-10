Рогов: ВС РФ зашли на окраины села Ясеновое в ДНР
Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, данный населённый пункт находится «северо-западнее уже освобождённого города Курахово».
Также Рогов добавил, что подразделения Вооружённых сил РФ освободили около 10 квадратных км в районе села Славянка.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия продвинулась в занятой ВСУ части республики близ населенного пункта Надия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru