Рогов: ВС РФ зашли на окраины села Ясеновое в ДНР

Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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По его словам, данный населённый пункт находится «северо-западнее уже освобождённого города Курахово».

Также Рогов добавил, что подразделения Вооружённых сил РФ освободили около 10 квадратных км в районе села Славянка.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия продвинулась в занятой ВСУ части республики близ населенного пункта Надия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияДНР

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