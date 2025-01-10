Минобороны: За неделю в плен сдался 91 солдат ВСУ

Кроме того, за отчетный период по территории Украины высокоточным оружием и ударными беспилотниками было нанесено 28 групповых ударов. В результате были поражены пункты временной дислокации наемников и военнослужащих ВСУ, места сборки и хранения ударных дронов, склады вооружения и инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, российская армия взяла под контроль три населенных пункта: город Курахово и село Даченское, а также село Надия (ДНР).

Россия и Украина при посреднических усилиях ОАЭ обменялись пленными по формуле «150 на 150». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

