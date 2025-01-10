Минобороны: За неделю в плен сдался 91 солдат ВСУ
За прошедшую неделю в зоне спецоперации России на Украине в плен сдался 91 солдат ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, за отчетный период по территории Украины высокоточным оружием и ударными беспилотниками было нанесено 28 групповых ударов. В результате были поражены пункты временной дислокации наемников и военнослужащих ВСУ, места сборки и хранения ударных дронов, склады вооружения и инфраструктура военных аэродромов.
Кроме того, российская армия взяла под контроль три населенных пункта: город Курахово и село Даченское, а также село Надия (ДНР).
Россия и Украина при посреднических усилиях ОАЭ обменялись пленными по формуле «150 на 150». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru