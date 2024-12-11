Рогов: ВС РФ взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово

Армия России взяла под огневой контроль трассу Запорожье-Курахово — главный транспортный коридор по снабжению украинской группировки на южнодонецком участке фронта. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ, глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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«Трасса... взята под огневой контроль наших дронов, минометов, артиллерии, РСЗО и "Солнцепеков"», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Рогов также сообщил, что российские военные приближаются к поселку Дачное к западу от Курахово, где проходит транспортный коридор. От передовых отрядов российской армии до трассы остается около километра.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ пытаются выводить свои подразделения из Курахово, где с ноября идут активные уличные столкновения, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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