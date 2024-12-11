Рогов: ВС РФ взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово

В Таганроге после ракетной атаки повреждена котельная

Россия не выдаст Башара Асада в случае ордера МУС на его арест

«Союз автомобильных дилеров России» рассказал , что к 2030 году цена на автомобили вырастет в два раза

В Мосгордуме предложили сделать катки столицы бесплатными для льготников в новогодние каникулы