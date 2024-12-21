Рогов: Украинские войска отводят силы из Курахово
ВСУ начали отводить своих военных из города Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
Как отметил эксперт в беседе с РИА Новости, противник «начал постепенно отводить свои силы» в село Дачное. По словам Рогова, ВСУ возводят там укрепрайоны.
В то же время в самом Курахово продолжаются бои. Столкновения идут в промышленной зоне на западе города.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные в Курахово оказались в критическом положении, и освобождение населенного пункта — дело времени.
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