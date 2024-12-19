Пушилин: ВСУ в Курахово находятся в критическом положении
19 декабря 202403:31
Вооруженные силы Украины оказались в критическом положении в Курахово, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, единственный путь снабжения противника находится под огнем военных России. Отмечается, что освобождение города — дело времени.
Ранее Пушилин заявил, что российские военные освободили село Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru