Рогов: Украина усиливает группировку на запорожском направлении

Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны», — заявил чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, освободившиеся на херсонском направлении силы противника перебросят на запорожский участок. Линия обороны усиливается, так как украинская армия может бросить максимальные силы на прорыв. Как отметил чиновник, ВСУ планируют «дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь».

«Еще одна линия удара – форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — добавил Рогов.

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Фото: telegram.org
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