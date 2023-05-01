Рогов: Удар по Павлограду лишил ресурсов для наступления три бригады ВСУ

Накануне чиновник сообщил, что силы РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру, а также склады с боеприпасами и топливом, которые украинская армия планировала использовать для наступления на запорожском направлении.

Как отметил Рогов, украинские бригады находятся на ореховском участке линии соприкосновения. Глава пророссийского движения предположил, что в Павлограде находились основные запасы военных.

«Сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий. Это еще несколько дней, а, возможно, и недель подготовки, как минимум два-три дня, в зависимости от того ... достаточно ли большие объемы запасов ВСУ уничтожены», — цитирует Рогова ТАСС.

