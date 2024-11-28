Рогов сообщил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР
Российские военные завершают зачистку от украинских войск поселка Раздольное на времевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции регионов Владимир Рогов.
«Наши войска заканчивают зачистку Раздольного... Поселок переходит под контроль нашей армии», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Раздольное находится к северу от поселка Великая Новоселка. Ранее Владимир Рогов сообщил, что армия России контролирует линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ в населенном пункте, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru