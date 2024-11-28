Рогов сообщил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР

Российские военные завершают зачистку от украинских войск поселка Раздольное на времевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции регионов Владимир Рогов.

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«Наши войска заканчивают зачистку Раздольного... Поселок переходит под контроль нашей армии», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Раздольное находится к северу от поселка Великая Новоселка. Ранее Владимир Рогов сообщил, что армия России контролирует линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ в населенном пункте, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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