Рогов: Российские военные продвинулись вдоль реки Мокрые Ялы

Как отметил эксперт, близ этого населенного пункта идут активные боевые действия. Армия России активно контратакует на этом участке при поддержке авиации и артиллерии.

«Наши ребята продвинулись вдоль долины реки Мокрые Ялы, заметно улучшив свои позиции и заняв ряд опорников», — цитирует Рогова РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что у ВСУ на этом направлении складывается «тяжелая ситуация».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинской разведгруппы в районе села Старомайорское вблизи Заветного Желания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

