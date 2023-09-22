Рогов: Российские военные продвинулись вдоль реки Мокрые Ялы

Российские военные улучшили свои позиции на времевском направлении, продвинувшись в районе села Заветное Желание. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Как отметил эксперт, близ этого населенного пункта идут активные боевые действия. Армия России активно контратакует на этом участке при поддержке авиации и артиллерии.

«Наши ребята продвинулись вдоль долины реки Мокрые Ялы, заметно улучшив свои позиции и заняв ряд опорников», — цитирует Рогова РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что у ВСУ на этом направлении складывается «тяжелая ситуация».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинской разведгруппы в районе села Старомайорское вблизи Заветного Желания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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