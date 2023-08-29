Рогов: Российские силы заняли опорники ВСУ в селе Вербовое
Российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ в районе села Вербовое на ореховском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил эксперт, силы РФ также «хорошо ударили» по командному пункту противника.
«Там они даже несколько отступили, мы выровняли фронт», — заявил Рогов в беседе с ТАСС.
Также глава пророссийского движения рассказал о снижении активности подразделений ВСУ в районе села Работино. По его словам, уровень атак с бронетехникой снизился, наступления противника «идут пешим порядком». Тем не менее, украинские военные активно применяют ударные беспилотники и управляемые бомбы JDAM.
Ранее в Минобороны сообщили об отражении семи атак ВСУ в районе Работина и Вербового, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru