Рогов: Российские силы заняли опорники ВСУ в селе Вербовое

Как отметил эксперт, силы РФ также «хорошо ударили» по командному пункту противника.

«Там они даже несколько отступили, мы выровняли фронт», — заявил Рогов в беседе с ТАСС.

Также глава пророссийского движения рассказал о снижении активности подразделений ВСУ в районе села Работино. По его словам, уровень атак с бронетехникой снизился, наступления противника «идут пешим порядком». Тем не менее, украинские военные активно применяют ударные беспилотники и управляемые бомбы JDAM.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении семи атак ВСУ в районе Работина и Вербового, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

