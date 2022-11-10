Рогов рассказал об арабских наемниках на стороне ВСУ

Члены международных террористических организаций участвуют в боевых действиях в Запорожской области на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Источник заявил об участии польских женщин-наемниц в наступлении ВСУ

«По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская», — отметил чиновник.

По словам Рогова, в регионе действуют бойцы запрещенных в России террористических организаций «Джебхад ан-Нусра» и «ДАИШ», «одних завезли турки, других — американцы».

Член главсовета администрации, сославшись на данные разведки, указал, что в Запорожье находятся бойцы из 34 государств. Иностранные военные составляют более половины общей численности украинских формирований при участии в активных боевых действиях на линии соприкосновения.

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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