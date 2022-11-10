Рогов рассказал об арабских наемниках на стороне ВСУ

«По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская», — отметил чиновник.

По словам Рогова, в регионе действуют бойцы запрещенных в России террористических организаций «Джебхад ан-Нусра» и «ДАИШ», «одних завезли турки, других — американцы».

Член главсовета администрации, сославшись на данные разведки, указал, что в Запорожье находятся бойцы из 34 государств. Иностранные военные составляют более половины общей численности украинских формирований при участии в активных боевых действиях на линии соприкосновения.

