Рогов рассказал об арабских наемниках на стороне ВСУ
Члены международных террористических организаций участвуют в боевых действиях в Запорожской области на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
«По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская», — отметил чиновник.
По словам Рогова, в регионе действуют бойцы запрещенных в России террористических организаций «Джебхад ан-Нусра» и «ДАИШ», «одних завезли турки, других — американцы».
Член главсовета администрации, сославшись на данные разведки, указал, что в Запорожье находятся бойцы из 34 государств. Иностранные военные составляют более половины общей численности украинских формирований при участии в активных боевых действиях на линии соприкосновения.
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