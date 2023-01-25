Рогов рассказал о подготовке ВСУ удара в направлении Мелитополя и Бердянска
Украинская армия готовила атаки в направлении городов Мелитополя и Бердянска, однако российские военные пошли на упреждающий удар. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Готовился удар в направлении Мелитополя и Бердянска, этот удар несколько раз презентовался для западной аудитории. <...> Наши ребята пошли на упреждающий удар», — отметил чиновник.
По словам Рогова, российская армия сорвала планы противника и захватила стратегическое преимущество.
Ранее Рогов заявил о срыве планов наступления ВСУ на Запорожье. Противник намеревался выйти к побережью Азовского моря, пишет RT. Однако российские военные помешали широкому наступлению Украины.
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