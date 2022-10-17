Минобороны РФ показало кадры ликвидации десантниками украинских диверсантов
Министерство обороны показало кадры ликвидации российскими десантники диверсионных групп Вооруженных сил Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
«Средствами БпЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе», — сообщили в Минобороны.
Десантники нанесли удар по противнику артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, отмечает телеканал «360». В результате были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и живая сила противника.
Ранее в Минобороны обнародовали кадры уничтожения украинского беспилотника с помощью «дронобойного ружья», сбившего аппарат электромагнитным импульсом, напоминает РИА ФАН.
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