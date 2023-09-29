Робот-антиснайпер «Сосна-Н» успешно применили в зоне спецоперации

Российский спецназ успешно применил в зоне спецоперации новый роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Отмечается, что лазерно-оптическая установка круглосуточно сканирует близлежащее пространство вокруг себя и обнаруживает оптические приборы (бинокли, прицелы, снайперские винтовки), ведущие наблюдение.

«Сосна-Н» работает на дистанциях до 3000 метров, дальность подавления — 2000 метров. Масса российской разработки — 4,6 кг, для управления им предусмотрен планшет массой порядка 1,1 кг.

Ранее Минобороны России передали очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, прошедших полный цикл заводских испытаний и тестов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГК Швабе
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