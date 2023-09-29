Робот-антиснайпер «Сосна-Н» успешно применили в зоне спецоперации
Российский спецназ успешно применил в зоне спецоперации новый роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что лазерно-оптическая установка круглосуточно сканирует близлежащее пространство вокруг себя и обнаруживает оптические приборы (бинокли, прицелы, снайперские винтовки), ведущие наблюдение.
«Сосна-Н» работает на дистанциях до 3000 метров, дальность подавления — 2000 метров. Масса российской разработки — 4,6 кг, для управления им предусмотрен планшет массой порядка 1,1 кг.
Ранее Минобороны России передали очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, прошедших полный цикл заводских испытаний и тестов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru