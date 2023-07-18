ВКС передали очередную партию истребителей Су-35С
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в конце июня Министерству обороны РФ была передана очередная партия истребителей Су-35С, сообщает пресс-служба кабмина.
В ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ он отметил, что одной из важнейших задач является «контроль за своевременным исполнением гособоронзакза».
«Авиастроители передали Минобороны очередную партию новых самолётов Су-35С... Уралвагонзавод уже отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М», - указал глава правительства.
Он добавил, что неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана графика следует уделять пристальное внимание.
Ранее «Ростех» передал Минобороны РФ первую в 2023 году партию модернизированных 152-миллиметровых гаубиц 2С19М1 «Мста-С», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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