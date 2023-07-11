Генерал Липовой: Франция рискует стать военной целью России после отправки ракет ВСУ

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Липовой отметил, что от предстоящего саммита НАТО все ждут судьбоносных решений.

«От саммита НАТО весь мир ожидает судьбоносных заявлений и поступков. Макрон сделал такое заявление, чтобы лишний раз выслужиться перед своим хозяином, который сегодня присутствует на саммите. Сначала заявление президента Польши Анджея Дуды, потом - Макрона, следом выступил канцлер Германии Олаф Шольц, президент Турции Реджеп Эрдоган еще отличился. Это ровном счетом ничего не меняет», - сказал собеседник НСН.

По его словам, поставляющие оружие Киеву страны забывают о том, что их запасы могут исчерпаться.

«Чем хуже обстоят дела на Украине, тем более дальнобойное оружие будут поставлять Киеву и НАТО, и отдельные члены НАТО, а США – кассетные боеприпасы. Они только не понимают, что пружина не может бесконечно проворачиваться, рано или поздно она отскочит и другим концом ударит по тем, кто поставляет такое оружие. Франция просто в очередной раз доказала преданность своему хозяину - США. Она очень рискует стать военной целью для России. Также они забывают, что чем больше оружие они отдают, тем меньше у них остается. Если когда-то встанет вопрос втягивания НАТО в военный конфликт, то воевать им будет просто нечем», - отметил Липовой.

Он уверен, что российские военные смогут сбить любые дальнобойные ракеты.



«Мы начинали с перемалывания Bradley, потом научились перемалывать Storm Shadow, значит и сейчас наши ПВО приноровятся и будут сбивать и эти новые дальнобойные ракеты», - заверил военный.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочно и грозит последствиями для Киева, передает «Радиоточка НСН».

