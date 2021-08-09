РИА Новости: ВМФ до конца года получит сразу три АПЛ

Речь идет о стратегической подлодке «Князь Олег», многоцелевой АПЛ «Новосибирск» и носителе беспилотных «Посейдонов» «Белгород». Первую из указанных подлодок передадут российскому флоту в сентябре 2021 года, а «Новосибирск» - в декабре.

«Белгород» завершит испытания к сентябрю этого года, лодка проходит этап испытаний, на ней запущен реактор.

Тем временем, все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

