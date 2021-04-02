В США нашли «грозный ответ» российским подлодкам

В Америке считают, что новые подлодки армии США могут составить серьезную конкуренцию для российских субмарин. По оценке американского журнала Popular Mechanics, российские атомные подводные лодки столкнулись с «грозным противником».

Речь идет о трех субмаринах ВМС США: Seawolf, Connecticut и Jimmy Carter. Подлодки были разработаны специально для поиска субмарин, работающих подо льдом, отмечает издание.

Таким образом авторы публикации прокомментировали учения ВМФ России, которые прошли в марте. Тогда, три российских субмарины впервые в истории продемонстрировали одновременное всплытие из подо льда.

Ролик со всплытием подлодок в марте стал самой популярной записью в "Твиттере" японского телеканала NHK. Пользователи сравнивали субмарины с китами и дельфинами.

