«Решается за секунды!» Долетит ли ракета из США до Москвы за 20 минут
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов эфире НСН оценил планы США и Британии протестировать новую гиперзвуковую ракету.
США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука, пишет Daily Express. В публикации отмечено, что это оружие способно меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов эфире НСН заявил, что пока Россия впереди США в военно-техническом плане, но всё может поменяться.
«Американцы наверстывают упущенное, денег у них в разы больше, чем у России. А дальше всё будет зависеть от того, у кого больше будет таких ракет. Наша главная задача – пустить ракеты в серийное массовое производство. Именно от этого зависит, кто будет размахивать более увесистой гиперзвуковой дубиной. Будет продолжаться извечная гонка брони и снаряда. Снаряд – это гиперзвуковая ракета, а бронь – ПВО, ПРО, которых пока еще нет. Никто еще не может перехватывать ракеты такого типа», - отметил он.
Военный эксперт добавил, что спастись от гиперзвуковой ракеты на сегодняшний день крайне сложно любой стране мира.
«Так как ракеты ПРО и ПВО пока не сможет сбить, значит бомбардировщики надо перехватывать раньше. Но ведь не всегда ясно, с какой целью он летит. А всё решается в течение нескольких секунд в центрах управления национальной обороной. Всё решается на поле боя. Но не дай бог, чтобы это когда-нибудь пришлось решать», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская система ПРО — не помеха для новых отечественных вооружений. Он добавил, что США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», то есть удара ядерного оружия по центрам управления. Однако пока у США нет гиперзвукового оружия, а когда появится, то Россия «уже подготовится».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- В Болгарии арестованы подозреваемые в шпионаже в пользу России
- ВМФ России в текущем году получит три атомные подлодки
- В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать
- С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
- Вашингтон потребовал прекратить работу над «Северным потоком - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru