«Решается за секунды!» Долетит ли ракета из США до Москвы за 20 минут

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов эфире НСН оценил планы США и Британии протестировать новую гиперзвуковую ракету.

США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука, пишет Daily Express. В публикации отмечено, что это оружие способно меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов эфире НСН заявил, что пока Россия впереди США в военно-техническом плане, но всё может поменяться.

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«Американцы наверстывают упущенное, денег у них в разы больше, чем у России. А дальше всё будет зависеть от того, у кого больше будет таких ракет. Наша главная задача – пустить ракеты в серийное массовое производство. Именно от этого зависит, кто будет размахивать более увесистой гиперзвуковой дубиной. Будет продолжаться извечная гонка брони и снаряда. Снаряд – это гиперзвуковая ракета, а бронь – ПВО, ПРО, которых пока еще нет. Никто еще не может перехватывать ракеты такого типа», - отметил он.

Военный эксперт добавил, что спастись от гиперзвуковой ракеты на сегодняшний день крайне сложно любой стране мира.

«Так как ракеты ПРО и ПВО пока не сможет сбить, значит бомбардировщики надо перехватывать раньше. Но ведь не всегда ясно, с какой целью он летит. А всё решается в течение нескольких секунд в центрах управления национальной обороной. Всё решается на поле боя. Но не дай бог, чтобы это когда-нибудь пришлось решать», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская система ПРО — не помеха для новых отечественных вооружений. Он добавил, что США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», то есть удара ядерного оружия по центрам управления. Однако пока у США нет гиперзвукового оружия, а когда появится, то Россия «уже подготовится».

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
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