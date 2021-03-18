«Решается за секунды!» Долетит ли ракета из США до Москвы за 20 минут

«Американцы наверстывают упущенное, денег у них в разы больше, чем у России. А дальше всё будет зависеть от того, у кого больше будет таких ракет. Наша главная задача – пустить ракеты в серийное массовое производство. Именно от этого зависит, кто будет размахивать более увесистой гиперзвуковой дубиной. Будет продолжаться извечная гонка брони и снаряда. Снаряд – это гиперзвуковая ракета, а бронь – ПВО, ПРО, которых пока еще нет. Никто еще не может перехватывать ракеты такого типа», - отметил он.

Военный эксперт добавил, что спастись от гиперзвуковой ракеты на сегодняшний день крайне сложно любой стране мира.

«Так как ракеты ПРО и ПВО пока не сможет сбить, значит бомбардировщики надо перехватывать раньше. Но ведь не всегда ясно, с какой целью он летит. А всё решается в течение нескольких секунд в центрах управления национальной обороной. Всё решается на поле боя. Но не дай бог, чтобы это когда-нибудь пришлось решать», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская система ПРО — не помеха для новых отечественных вооружений. Он добавил, что США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», то есть удара ядерного оружия по центрам управления. Однако пока у США нет гиперзвукового оружия, а когда появится, то Россия «уже подготовится».

