Минобороны: Российский снайпер за одну ночь уничтожил отделение ВСУ
Снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил отделение ВСУ за одну ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Как рассказал разведчик-снайпер с позывным Шика, бойцы противника выходили во временном промежутке с 01:00 до 05:00. Военный ликвидировал семь солдат ВСУ, еще один был ранен.
По словам снайпера, он производит выстрелы в основном с дистанции от 450 до 1 000 м.
«Тут как на охоте, сидишь в засаде, лежишь, сколько бы это времени ни занимало. Кто-то вылезает — ты отрабатываешь. Либо оттягиваешься сразу, меняешь позицию, либо, если она закрытая, лучше пересидеть, потому что, вот сколько раз было, после того как я отработал, они сразу свои дроны поднимают и ищут меня», — поделился Шика.
В Минобороны подчеркнули, что снайперы 1-й гвардейской танковой армии на купянском направлении скрытно уничтожают особо важные цели и живую силу противника, корректируют и направляют огонь расчетов станковых гранатометов АГС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru