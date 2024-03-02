Минобороны: Российский снайпер за одну ночь уничтожил отделение ВСУ

Как рассказал разведчик-снайпер с позывным Шика, бойцы противника выходили во временном промежутке с 01:00 до 05:00. Военный ликвидировал семь солдат ВСУ, еще один был ранен.

По словам снайпера, он производит выстрелы в основном с дистанции от 450 до 1 000 м.

«Тут как на охоте, сидишь в засаде, лежишь, сколько бы это времени ни занимало. Кто-то вылезает — ты отрабатываешь. Либо оттягиваешься сразу, меняешь позицию, либо, если она закрытая, лучше пересидеть, потому что, вот сколько раз было, после того как я отработал, они сразу свои дроны поднимают и ищут меня», — поделился Шика.

В Минобороны подчеркнули, что снайперы 1-й гвардейской танковой армии на купянском направлении скрытно уничтожают особо важные цели и живую силу противника, корректируют и направляют огонь расчетов станковых гранатометов АГС.

