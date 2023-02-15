Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Чукотским и Охотским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей. Об этом сообщили в Минобороны.

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Полет продлился более семи часов.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — подчеркнули в военном ведомстве.

Накануне два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря.

Кроме того, два ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, полет продлился более 13 часов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:АвиацияМинобороны РФ
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