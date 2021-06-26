Ракетный эсминец США USS Ross примет участие в учениях с Украиной в Черном море

ВМС США намерены участвовать в Sea Breeze-2021 совместно с Украиной. Об этом было объявлено ранее. Всего 32 страны задействуют в ежегодных учениях свои военно-морские силы: 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля. Sea Breeze-2021 начнутся с 28 июня и завершатся 10 июля в Черном море, отмечает Газета.ru.

Ранее посольство РФ в Соединенных Штатах призвало страну отказаться от участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze — 2021, которые собираются провести в Украине и на Черном море. Об этом дипломаты заявили в Twitter.

