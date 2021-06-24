Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония выразила России протест из-за начала проведения массовых военных учений в Японском море и на Курилах. С таким заявлением выступил генсек японского правительства Кацунобу Като, сообщило РИА Новости.

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Российские военные учения начались 23 июня на Сахалине, Курильских островах и в Японском море, сообщила Газета.ру. Като отметил, что власти Японии пристально следят за проводимыми операциями, пишет телеканал «360». По данным NHK, протест был передан в российское посольство в Токио.

Ранее Россия призвала США отказаться от участия в военных учениях Sea Breeze — 2021 в Черном море. В посольстве заявили, что учения носят явно агрессивный характер, который в том числе поощряет милитаристские настроения в Киеве, сообщило URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:Военные УченияРоссияЯпонияКурилы
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