Ракетные комплексы «Тополь» вывезли на секретные учения

Отмечается, что учащиеся в ходе испытаний продемонстрируют полученные навыки. Им будет поручено показать приёмы охраны колонны и развёртку на местности, а также преодолеть условно зараженную местность.

Известно, что учения продлятся три дня, однако место их проведения засекречено.

