Ракетные комплексы «Тополь» вывезли на секретные учения

26 ноября 201914:55

Ракетный комплекс «Тополь» вывезли на масштабные полевые учения из академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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Отмечается, что учащиеся в ходе испытаний продемонстрируют полученные навыки. Им будет поручено показать приёмы охраны колонны и развёртку на местности, а также преодолеть условно зараженную местность.

Известно, что учения продлятся три дня, однако место их проведения засекречено.

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ФОТО: РИА Новости
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