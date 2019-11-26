Ракетные комплексы «Тополь» вывезли на секретные учения
26 ноября 201914:55
Ракетный комплекс «Тополь» вывезли на масштабные полевые учения из академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Отмечается, что учащиеся в ходе испытаний продемонстрируют полученные навыки. Им будет поручено показать приёмы охраны колонны и развёртку на местности, а также преодолеть условно зараженную местность.
Известно, что учения продлятся три дня, однако место их проведения засекречено.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеУчения
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