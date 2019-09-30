Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»

Пуск состоялся 30 сентября. Отмечается, что его целью было подтверждение летно-технических характеристик комплекса.

Согласно сообщению ведомства, пуск прошел успешно, подтвердилась техническая готовность МБР «Тополь-М», эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке.

Как сообщалось ранее, ракетные комплексы системы «Тополь» будут сняты с вооружения российской армии в 2021 году, Им на смену должны прийти комплексы «Ярс» и «Ярс-М».

