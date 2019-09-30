Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» на космодроме Плесецк. Видео появилось на официальном Youtube-канале ведомства.
Пуск состоялся 30 сентября. Отмечается, что его целью было подтверждение летно-технических характеристик комплекса.
Согласно сообщению ведомства, пуск прошел успешно, подтвердилась техническая готовность МБР «Тополь-М», эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке.
Как сообщалось ранее, ракетные комплексы системы «Тополь» будут сняты с вооружения российской армии в 2021 году, Им на смену должны прийти комплексы «Ярс» и «Ярс-М».
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