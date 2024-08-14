Пять украинских беспилотников уничтожили над Брянской областью

Российские средства ПВО пресекли украинской армии нанести удар по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 16:10 мск 14 августа над Брянской областью.

«Перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», - заключили в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что небо над столицей «защищено надёжнее, может, чем другие регионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиВСУСпецоперацияБрянская ОбластьПВО

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