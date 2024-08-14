Пять украинских беспилотников уничтожили над Брянской областью
14 августа 202417:04
Российские средства ПВО пресекли украинской армии нанести удар по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 16:10 мск 14 августа над Брянской областью.
«Перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», - заключили в министерстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что небо над столицей «защищено надёжнее, может, чем другие регионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru