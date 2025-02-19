ПВО сбила украинский МиГ-29 и 123 дрона ВСУ
Российские средства ПВО сбили за сутки украинский самолет, более 100 беспилотников ВСУ и семь управляемых авиабомб. Об этом заявили в Минобороны.
«Сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, силы ПВО сбили 123 БПЛА самолетного типа.
Ночью 19 февраля российские военные перехватили и уничтожили над территорией России девять беспилотников ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru