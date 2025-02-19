Над территорией России перехватили и уничтожили 9 украинских БПЛА
19 февраля 202507:59
Девять украинских беспилотников нейтрализовали минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БпЛА – над акваторией Черного моря», — отметило ведомство.
Кроме того, один дрон нейтрализовали в Тульской области.
Ранее ВСУ атаковали с помощью БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru