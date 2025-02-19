Над территорией России перехватили и уничтожили 9 украинских БПЛА

Девять украинских беспилотников нейтрализовали минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БпЛА – над акваторией Черного моря», — отметило ведомство.

Кроме того, один дрон нейтрализовали в Тульской области.

Ранее ВСУ атаковали с помощью БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, напоминает Ura.ru.

