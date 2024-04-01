ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Белгородской областью, заявили в Министерстве обороны России.

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Попытка террористической атаки пресечена около 22:15 мск, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - сообщило Минобороны.

Вечером 1 апреля силы ПВО сбили шесть украинских дронов над Черным морем. Атака отражена около 19:30 мск, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиМинобороны РФ

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