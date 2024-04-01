ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
1 апреля 202423:43
Средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Белгородской областью, заявили в Министерстве обороны России.
Попытка террористической атаки пресечена около 22:15 мск, уточнили в ведомстве.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - сообщило Минобороны.
Вечером 1 апреля силы ПВО сбили шесть украинских дронов над Черным морем. Атака отражена около 19:30 мск, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru