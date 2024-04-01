Над Белгородской областью сбили 19 снарядов РСЗО Vampire
Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку совершения террористической атаки со стороны украинских войск в Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Попытка атаки пресечена около 18:30 мск, уточнили в ведомстве. По информации Минобороны, украинские войска использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».
«Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», - заявили в ведомстве.
В понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших в результате обстрела Белгорода. По его словам, один из раненых доставлен в больницу в тяжелом состоянии, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru