Над Белгородской областью сбили 19 снарядов РСЗО Vampire

Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку совершения террористической атаки со стороны украинских войск в Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Попытка атаки пресечена около 18:30 мск, уточнили в ведомстве. По информации Минобороны, украинские войска использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», - заявили в ведомстве.

В понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших в результате обстрела Белгорода. По его словам, один из раненых доставлен в больницу в тяжелом состоянии, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьМинобороны РФ

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