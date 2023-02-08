Путин заявил о важности защиты России от электромагнитного удара

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство должно реагировать на вопросы защиты от воздействия так называемых электромагнитных факторов, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что власти будут поддерживать начинания ученых

Речь идёт об импульсах, которые возникают, например, после ядерного взрыва, или в результате применения электромагнитных генераторов, а также о естественных факторах, которые способны вывести из строя инфраструктуру.

На встрече с российским лидером сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института, получивший премию по «закрытой» оборонной тематике, отметил, что новые вызовы происходят и следует быть к ним готовыми, так как «есть критические, уязвимые и важные объекты».

«Я обязательно ещё этим позанимаюсь... Реакция со стороны государства, государственных органов управления должна быть, мы это понимаем. Мы ещё вернемся к этому», - ответил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости внести изменения в стратегию научно-технологического развития страны, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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