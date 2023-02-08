Путин заявил о важности защиты России от электромагнитного удара

Речь идёт об импульсах, которые возникают, например, после ядерного взрыва, или в результате применения электромагнитных генераторов, а также о естественных факторах, которые способны вывести из строя инфраструктуру.

На встрече с российским лидером сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института, получивший премию по «закрытой» оборонной тематике, отметил, что новые вызовы происходят и следует быть к ним готовыми, так как «есть критические, уязвимые и важные объекты».

«Я обязательно ещё этим позанимаюсь... Реакция со стороны государства, государственных органов управления должна быть, мы это понимаем. Мы ещё вернемся к этому», - ответил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости внести изменения в стратегию научно-технологического развития страны, сообщает RT.

