Путин: Технологии ИИ будут внедрять в военную сферу

Российский президент Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества заявил, что на очереди внедрение в военной сфере технологий искусственного интеллекта.

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Президент сообщил, что предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.

«На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», — отметил российский лидер.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект меняет рынок труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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