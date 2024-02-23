Путин: Технологии ИИ будут внедрять в военную сферу
Российский президент Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества заявил, что на очереди внедрение в военной сфере технологий искусственного интеллекта.
Президент сообщил, что предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.
«На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», — отметил российский лидер.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект меняет рынок труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru