Генштаб ВС России заявил о праве применения ядерного оружия

Россия оставляет за собой права применять ядерной оружие в случае военной агрессии со стороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.

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По его словам, современные условия способствуют тому, что для России ядерное оружие является составляющей стратегической стабильности и безопасности.

При этом он подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в предсказуемости в сфере ядерных сил.

Ранее сообщалось, что в России создали ослепляющий боеприпас для борьбы с высокоточным оружием.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Ядерное Оружие
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