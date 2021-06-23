Генштаб ВС России заявил о праве применения ядерного оружия

По его словам, современные условия способствуют тому, что для России ядерное оружие является составляющей стратегической стабильности и безопасности.

При этом он подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в предсказуемости в сфере ядерных сил.

Ранее сообщалось, что в России создали ослепляющий боеприпас для борьбы с высокоточным оружием.

