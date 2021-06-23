Генштаб ВС России заявил о праве применения ядерного оружия
Россия оставляет за собой права применять ядерной оружие в случае военной агрессии со стороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.
По его словам, современные условия способствуют тому, что для России ядерное оружие является составляющей стратегической стабильности и безопасности.
При этом он подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в предсказуемости в сфере ядерных сил.
Ранее сообщалось, что в России создали ослепляющий боеприпас для борьбы с высокоточным оружием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru