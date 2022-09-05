Путин заявил, что жители Донбасса воюют лучше профессиональных военных

На встрече с участниками проходящего на Камчатке экологического форума он отметил, что защитники Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, находящиеся на передовой, воюют лучше профессиональных военных.

«Это не профессиональные военные, два корпуса сформировано из местных жителей - они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что на Украине начали создавать антироссийский анклав, и назвал задачей и миссией военных России, ДНР и ЛНР прекращение войны Киева против жителей Донбасса, сообщает RT.