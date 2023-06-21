Путин заявил, что ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что украинские танки «горят за милую душу».
По его словам, по данным на ночь 21 июня, российские военнослужащие уничтожили уже 245 танков ВСУ.
«Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа... Там есть и «Леопарды», и французская колесная бронетехника, американские бронемашины», - указал глава государства.
Он добавил, что потери личного состава ВСУ «очень значительные».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные захватили переданный украинской армии французский колёсный танк AMX-10RC, сообщает RT.
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