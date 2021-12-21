Путин заявил, что военные должны получать за службу достойное вознаграждение
Президент Владимир Путин заявил, что правительству РФ необходимо и дальше своевременно индексировать денежное довольствие военнослужащих, а также увеличивать военные пенсии, сообщает ТАСС.
Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава государства отметил, что российские военные должны получать за свою службу достойное вознаграждение, и его размер должен быть выше среднего уровня оплаты труда в ведущих отраслях экономики.
«Мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин на встрече с кабмином призвал сделать все необходимое, для того, чтобы предоставить работникам бюджетных учреждений достойный уровень заработных плат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru