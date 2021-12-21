Путин заявил, что военные должны получать за службу достойное вознаграждение

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава государства отметил, что российские военные должны получать за свою службу достойное вознаграждение, и его размер должен быть выше среднего уровня оплаты труда в ведущих отраслях экономики.

«Мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин на встрече с кабмином призвал сделать все необходимое, для того, чтобы предоставить работникам бюджетных учреждений достойный уровень заработных плат.