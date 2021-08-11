Шойгу: в России должна быть профессиональная армия

Как сообщил министр на молодёжном форуме «Территория смыслов», нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.

Шойгу отметил, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии, человек должен к этому самостоятельно стремиться. «У нас и дни открытых дверей, конкурсы по территории всей страны, и набираем по контракту, и выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения, и реконструируем учебные заведения», - сказал глава военного ведомства России.

По его словам, число граждан для призыва на срочную военную службу увеличивать не планируется. «В этом нет особого смысла», сказал министр.

