Шойгу: в России должна быть профессиональная армия
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту.
Как сообщил министр на молодёжном форуме «Территория смыслов», нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.
Шойгу отметил, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии, человек должен к этому самостоятельно стремиться. «У нас и дни открытых дверей, конкурсы по территории всей страны, и набираем по контракту, и выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения, и реконструируем учебные заведения», - сказал глава военного ведомства России.
По его словам, число граждан для призыва на срочную военную службу увеличивать не планируется. «В этом нет особого смысла», сказал министр.
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