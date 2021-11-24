Путин призвал сделать зарплаты бюджетников достойными

Президент России Владимир Путин призвал сделать все необходимое, для того, чтобы предоставить работникам бюджетных учреждений достойный уровень заработных плат. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с правительством.

Путин отметил, что в случае отсутствия дополнительных ресурсов, доход данной категории граждан может отстать от показателей, которые были запланированы весной текущего года. По словам президента России, этого нельзя допустить.

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В связи с этим он призвал до конца 2021 года обеспечить всех бюджетников зарплатами в необходимом объеме.

Ранее на совещании с правительством президент страны отметил, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ЗарплатыБюджетникиВладимир Путин
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