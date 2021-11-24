Путин призвал сделать зарплаты бюджетников достойными

Президент России Владимир Путин призвал сделать все необходимое, для того, чтобы предоставить работникам бюджетных учреждений достойный уровень заработных плат. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с правительством.

Путин отметил, что в случае отсутствия дополнительных ресурсов, доход данной категории граждан может отстать от показателей, которые были запланированы весной текущего года. По словам президента России, этого нельзя допустить.