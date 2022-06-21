Путин заявил, что в России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире

В ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений российский лидер отметил, что текущая ситуация в мире позволит усовершенствовать армию России.

«Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооружённая составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают... на что обратить внимание, чего мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что – другого качества», - подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что первый комплекс межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

