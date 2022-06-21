Путин заявил, что первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года

Президент России Владимир Путин заявил, что первый комплекс межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года, сообщает РИА Новости.

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На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле российский лидер отметил, что испытание ракеты было проведено успешно.

«Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», - подчеркнул он.

Ранее генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может разрушить половину берега континента, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФБаллистическая Ракета«сармат»Владимир Путин
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