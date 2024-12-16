Путин заявил, что штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих

Штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих, сказал президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

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Он отметил, что ежедневно несколько тысяч беспилотников поступают в войска РФ.

Путин поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в том числе гиперзвуковых. По словам российского лидера, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ достигла 95%.

Ранее Путин заявил, что России теперь необходимо не совершенствовать свою ядерную доктрину, а развивать ракетный комплекс «Орешник», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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