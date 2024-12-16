Путин заявил, что штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих
Штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих, сказал президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России.
Он отметил, что ежедневно несколько тысяч беспилотников поступают в войска РФ.
Путин поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в том числе гиперзвуковых. По словам российского лидера, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ достигла 95%.
Ранее Путин заявил, что России теперь необходимо не совершенствовать свою ядерную доктрину, а развивать ракетный комплекс «Орешник», напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru